Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.31'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, 12.18 derinlikte gerçekleşti. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Kahramanmaraş'ta bulunan CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ise deprem ile ilgili CNN Türk ekranlarına "Biz burada her gün sallanıyoruz. Artçılar devam ediyor. 5.1'lik depreme de biz araçta yakalandık. O yüzden tam olarak hissedemedik" dedi. Öztürk vatandaşlarla yaptığı konuşmada ise depremin 20 saniye kadar sürdüğü ve Kayseri'den de hissedildiği açıkladı.

Gaziantep İslahiye'de bulunan Merve Tokaz ise çok fazla sarsıldıklarını dile getirdi. Çadırkent'te vatandaşlarla konuşan Tokaz, sarsıntının aniden olduğunu ve vatandaşların tedirgin olduğunu ifade etti.