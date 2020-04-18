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DHA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 18:27,Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronayı yendi

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Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronayı yendi
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Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki E.B.E., koronavirüsü yenerek hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

5 gün önce rahatsızlanarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden E.B.E.'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılan E.B.E., 5 günlük tedavisinin sonunda koronavirüsü yenmeyi başardı.

Sağlığına kavuşan E.B.E., izolasyon şartıyla sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu oldu.

 

Kahramanmaraşta 4 yaşındaki çocuk koronayı yendi

Kahramanmaraşta 4 yaşındaki çocuk koronayı yendi

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