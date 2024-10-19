Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 14:41'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.53 km olarak açıklandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı.

An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.