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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş'#Deprem#AFAD
Son dakika haberi... Kahramanmaraşta 4,2 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 21:37

AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, saat 21.27'de kaydedildi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 4,2, derinliğini ise 8,53 kilometre olarak açıkladı.

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#Kahramanmaraş'#Deprem#AFAD

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