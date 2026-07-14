Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 21:37
AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, saat 21.27'de kaydedildi.
AFAD, depremin büyüklüğünü 4,2, derinliğini ise 8,53 kilometre olarak açıkladı.
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