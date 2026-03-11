×
HABERLER

4.0'lık depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyardı! Bölgeye dikkat çekti: Problem olabilir

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Kahramanmaraş#Son Depremler
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2026 14:07

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Son günlerde meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'taki fay için 'problem olabilir' dedi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Huğtaş olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.58'de gerçekleşen depremin derinliği 7.0 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 5 km olarak duyurdu.

"PROBLEM OLABİLİR"

Son günlerde meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'taki fay için 'problem olabilir' uyarısı yaptı. Görür, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugünlerde depremler fazlalaştı. Yakın zamanda Denizli-Buldan, Huğtaş-Göksun-K. Maraş ve Çimen, Cihanbeyli-Konya’da 4, 0-4,2 ‘lik depremler oldu. Bölgelerin tektonik özelliklerine göre bunlar ya grabenlerde, gerilme bölgelerinde, ya da doğrultu atımlı fay zonlarının yakın bölgelerinde (Eskişehir FZ, DAF FZ) meydana geldiler. Bütün bu yörer faylı. Fayların çoğu levha içi yapılar. Denizli-Buldan Fayı’nın kapasitesi fazla. Konya’daki fay küçük bir parça, K. Maraş’taki fay ise bölge için problem olabilir. Geçmiş olsun.

