Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05:04'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6.98 km kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 16, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-04-16
Saat:05:04:08 TSİ
Enlem:38.02528 N
Boylam:37.53194 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/Rumv6J2THS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi