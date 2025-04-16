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Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

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#Kahramanmaraş#Nurhak#Deprem
Kahramanmaraşta 4.1 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 05:12

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05:04'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1  büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.98 km kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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#Kahramanmaraş#Nurhak#Deprem

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