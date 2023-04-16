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Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

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#AFAD#Deprem#Kahramanmaraş
Kahramanmaraşta 4.1 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 01:01

AFAD'ın verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi. AFAD, depremin merkez üssünün Dulkadiroğlu ilçesi olduğunu duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.  

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#AFAD#Deprem#Kahramanmaraş

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