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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi. AFAD, depremin merkez üssünün Dulkadiroğlu ilçesi olduğunu duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.