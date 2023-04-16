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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi. AFAD, depremin merkez üssünün Dulkadiroğlu ilçesi olduğunu duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 15, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-04-16
Saat:00:51:01 TSİ
Enlem:37.609 N
Boylam:37.202 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/FljjH5JLvO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi