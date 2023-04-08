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Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan (AFAD) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; KahramanmaraÅŸ'Ä±n GÃ¶ksun ilÃ§esinde 4.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 16.36 kilometre derinliÄŸinde oluÅŸtu.Â
#DEPREMâ€” AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 8, 2023
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BÃ¼yÃ¼klÃ¼k:4.1 (Mw)
Yer:GÃ¶ksun (KahramanmaraÅŸ)
Tarih:2023-04-08
Saat:03:26:43 TSÄ°
Enlem:38.131 N
Boylam:36.924 E
Derinlik:16.36 km
Detay:https://t.co/PpLUP31Gl0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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