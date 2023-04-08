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KahramanmaraÅŸ'ta 4.1 büyüklüÄŸünde deprem

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Deprem#AFAD#KahramanmaraÅŸ
KahramanmaraÅŸta 4.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 03:37

AFAD'Ä±n verilerine gÃ¶re KahramanmaraÅŸ'Ä±n GÃ¶ksun ilÃ§esinde 4.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan (AFAD) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; KahramanmaraÅŸ'Ä±n GÃ¶ksun ilÃ§esinde 4.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 16.36 kilometre derinliÄŸinde oluÅŸtu.Â 

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KahramanmaraÅŸta 4.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem


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#Deprem#AFAD#KahramanmaraÅŸ

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