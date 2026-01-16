×
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

Son dakika... Kahramanmaraşta 4 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2026 13:34

Son dakika... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.19'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

