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Kahramanmaraş’ta 33 gündür aranıyordu cansız bedeni bulundu

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#KAHRAMANMARAŞ#Kayıp Kişi#Jandarma
Kahramanmaraş’ta 33 gündür aranıyordu cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 17:00

Kahramanmaraş’ta Maksutuşağı Mahallesi’nde 33 gündür kayıp olarak aranman Duran Manış’ın (81), evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

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Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Maksutuşağı Mahallesi’nde temizlik çalışması yaptıkları sulama kanalında erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde cesedin, Halkçayırı Mahallesi’ndeki evinden ayrıldığı 19 Aralık 2024 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Duran Manış’a ait olduğu tespit edildi. Teşhis için çağrılan yakınları Duran Manış’ın cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşı döktü.

Duran Manış’ın evinden yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Duran Manış’ın ölüm nedeninin otopsiyle ortaya çıkacağı belirtildi. (DHA)

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#KAHRAMANMARAŞ#Kayıp Kişi#Jandarma

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