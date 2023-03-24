Kahramanmaraş'ta 3 dakikada 2 deprem 

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AFAD verilerine göre, merkez üssü Göksun olan ilk deprem, dün saat 12.20'de yaşandı. 12.9 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.3 olarak kaydedildi. Göksun merkezli ikinci deprem de 3 dakika sonra gerçekleşti. 4 büyüklüğünde meydana gelen ikinci depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Tedirginlik yaratan depremlerin ardından, bölgede saha tarama çalışmaları başlatıldı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde önceki sabah da 4.3 büyüklüğünde deprem olmuştu.