Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 22:08'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 29, 2023
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-29
Saat:22:08:29 TSİ
Enlem:38.073 N
Boylam:36.544 E
Derinlik:7.34 km
Detay:https://t.co/pszplseEWg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi