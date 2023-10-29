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Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

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#Kahramanmaraş#Göksun#Deprem
Kahramanmaraşta 3.6 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 22:18

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 22:08'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. 

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#Kahramanmaraş#Göksun#Deprem

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