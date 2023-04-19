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Kahramanmaraş'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

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#Kahramanmaraş#Otomobil#Kaza
Kahramanmaraşta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 16:28

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Göksun-Kayseri kara yolunun Doğankonak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri'ye giden Seyfullah Kazancı yönetimindeki 46 D 8451 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil ile karşı yönden gelen İsa Yeşilyurt'un kullandığı 06 CTU 153 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada sürücü İsa Yeşilyurt ile Asaf Günçe, Zahir Günçe ve Gülistan Günçe olay yerinde hayatlarını kaybederken, diğer sürücü Seyfullah Kazancı ile birlikte K.G. ve S.K. yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri Kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürülürken, 4 kişinin cenazeleri de olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kahramanmaraş#Otomobil#Kaza

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