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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, DHA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta 2 hektar ormanlık alan yandı

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Kahramanmaraş'ta 2 hektar ormanlık alan yandı
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KAHRAMANMARAŞ'ta çıkan orman yangınında, 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, öğle saatlerinde Ağabeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ile büyükşehir belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesine, havadan 3 yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

Bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

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