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KAHRAMANMARAŞ (AA)
Haber Giriş: 26.09.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta 2 grup arasında silahlı kavga çıktı: 2'si ağır 14 yaralı

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Kahramanmaraş'ta 2 grup arasında silahlı kavga çıktı: 2'si ağır 14 yaralı
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ericek Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda, A.B, S.B, A.B, O.B, A.B, Ö.B, Y.B, B.N.B, S.B, E.T, A.T, S.T, B.T. ile M.K. yaralandı.
Kentteki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan A.B. ile E.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ve jandarma ekipleri, mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerin önünde güvenlik önlemi aldı.
Bölgeye komando takviyesi yapılırken mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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