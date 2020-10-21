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KAHRAMANMARAŞ (İHA)
Haber Giriş: 21.10.2020 - 17:21 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş’ta 1 hektar ormanlık alan yandı

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Kahramanmaraş’ta 1 hektar ormanlık alan yandı
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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sumaklı Mahallesi Berke mevkisindeki ormanlık arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 1 helikopter, 3 arazöz ve orman bölgeye bağlı işçiler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 hektar alan zarar gördü.

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