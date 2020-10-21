Kahramanmaraş’ta 1 hektar ormanlık alan yandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sumaklı Mahallesi Berke mevkisindeki ormanlık arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 1 helikopter, 3 arazöz ve orman bölgeye bağlı işçiler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 hektar alan zarar gördü.