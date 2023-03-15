Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kahramanmaraşlı depremzede: Yakınlarımdan 30 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#KAHRAMANMARAŞ#Deprem#Afad
Kahramanmaraşlı depremzede: Yakınlarımdan 30 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 11:25

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Ramazan Ustamazman'ın (35) 30 yakını, hayatını kaybetti. Esnaf olan Ustamazman, "Depremde 'Kıyamet koptu, öldük' dedik. Evden çıkmaya çalıştık ama çıkamadık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dükkanlarımız ve evlerimiz gitti. İş yerimde sıkıntı yok ama depolarım yıkıldı. Burası hayalet şehir oldu" dedi.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve esnaflık yapan Ramazan Ustamazman'ın 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ev ve iş yeri hasar alırken, yıkılan deposunda eşyaları ise enkaz altında kaldı. Ustamazman, depremler nedeniyle 30 yakınını kaybetti.

Ustamazman, "Depremde 'Kıyamet koptu, öldük' dedik. Evden çıkmaya çalıştık ama çıkamadık. Benim yakınlarımdan 30 kişi hayatını kaybetti. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dükkanlarımız ve evlerimiz gitti. Yardıma muhtacız. Ben sanayide esnaftım. İş yerimde sıkıntı yok ama depolarım yıkıldı. Depolarımdaki mallar da gitti" diye konuştu.

Zor durumda olduklarını belirten Ustamazman, "Yapacak hiçbir şey yok. Hayat devam ediyor ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok mağdur durumdayız. Nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Gıda ve yemek veriliyor ama su sıkıntımız var. Benim yakınlarımdan 30 kişi hayatını kaybetti. Bir şey yapamıyoruz. Bu bir kıyametti. İnsanların evleri, iş yerleri, canları gitti. Burası hayalet şehir oldu" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KAHRAMANMARAŞ#Deprem#Afad

BAKMADAN GEÇME!

Gheorghe Hagiden çarpıcı açıklamalar Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

Gheorghe Hagi'den çarpıcı açıklamalar! Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

#Gheorghe Hagi
Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık
Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once