Kahramanmaraşlı depremzede: Yakınlarımdan 30 kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve esnaflık yapan Ramazan Ustamazman'ın 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ev ve iş yeri hasar alırken, yıkılan deposunda eşyaları ise enkaz altında kaldı. Ustamazman, depremler nedeniyle 30 yakınını kaybetti.

Ustamazman, "Depremde 'Kıyamet koptu, öldük' dedik. Evden çıkmaya çalıştık ama çıkamadık. Benim yakınlarımdan 30 kişi hayatını kaybetti. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dükkanlarımız ve evlerimiz gitti. Yardıma muhtacız. Ben sanayide esnaftım. İş yerimde sıkıntı yok ama depolarım yıkıldı. Depolarımdaki mallar da gitti" diye konuştu.

Zor durumda olduklarını belirten Ustamazman, "Yapacak hiçbir şey yok. Hayat devam ediyor ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok mağdur durumdayız. Nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Gıda ve yemek veriliyor ama su sıkıntımız var. Benim yakınlarımdan 30 kişi hayatını kaybetti. Bir şey yapamıyoruz. Bu bir kıyametti. İnsanların evleri, iş yerleri, canları gitti. Burası hayalet şehir oldu" dedi.