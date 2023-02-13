Haberin DevamÄ±

KahramanmaraÅŸ merkezli 6 Åžubat'ta meydana gelip, bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma yol aÃ§an 7.7 ile 7.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremlerde binlerce bina yÄ±kÄ±ldÄ±, binlerce kiÅŸi enkaz altÄ±nda kaldÄ±.

Binlerce kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi KahramanmaraÅŸ'ta, kentin tarihi yapÄ±sÄ± da hasar gÃ¶rdÃ¼. Kentin simgelerinden KahramanmaraÅŸ Kalesi'nde, depremler nedeniyle hasar oluÅŸtu.

M.Ã–. 2'nci yÃ¼zyÄ±lda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen tarihi kalenin iÃ§ ve Ã§evre duvarlarÄ±, kÄ±smen yÄ±kÄ±ldÄ±.

Haberin DevamÄ±

Kalenin iÃ§indeki bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerde yer yer Ã§Ã¶kmeler oldu. Her yÄ±l binlerce yerli ve yabancÄ± turistin dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kale, tedbir amaÃ§lÄ± ziyaretÃ§ilere kapatÄ±ldÄ±.

Â