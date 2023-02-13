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KahramanmaraÅŸ'Ä±n simgesi olan kale depremde hasar gördü

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Deprem#KahramanmaraÅŸ#KahramanmaraÅŸ Kalesi
KahramanmaraÅŸÄ±n simgesi olan kale depremde hasar gÃ¶rdÃ¼
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 13, 2023 09:42

KahramanmaraÅŸ merkezli depremlerin vurduÄŸu illerde sembol yapÄ±lar da bÃ¼yÃ¼k hasar gÃ¶rdÃ¼. KahramanmaraÅŸ'ta kentin simgelerinden tarihi kalenin iÃ§ ve Ã§evre duvarlarÄ±, kÄ±smen yÄ±kÄ±ldÄ±. Kalenin iÃ§indeki bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerde yer yer Ã§Ã¶kmeler oluÅŸtu.

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KahramanmaraÅŸ merkezli 6 Åžubat'ta meydana gelip, bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma yol aÃ§an 7.7 ile 7.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremlerde binlerce bina yÄ±kÄ±ldÄ±, binlerce kiÅŸi enkaz altÄ±nda kaldÄ±.

KahramanmaraÅŸÄ±n simgesi olan kale depremde hasar gÃ¶rdÃ¼

Binlerce kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi KahramanmaraÅŸ'ta, kentin tarihi yapÄ±sÄ± da hasar gÃ¶rdÃ¼. Kentin simgelerinden KahramanmaraÅŸ Kalesi'nde, depremler nedeniyle hasar oluÅŸtu.

KahramanmaraÅŸÄ±n simgesi olan kale depremde hasar gÃ¶rdÃ¼

M.Ã–. 2'nci yÃ¼zyÄ±lda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen tarihi kalenin iÃ§ ve Ã§evre duvarlarÄ±, kÄ±smen yÄ±kÄ±ldÄ±.

KahramanmaraÅŸÄ±n simgesi olan kale depremde hasar gÃ¶rdÃ¼

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Kalenin iÃ§indeki bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerde yer yer Ã§Ã¶kmeler oldu. Her yÄ±l binlerce yerli ve yabancÄ± turistin dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kale, tedbir amaÃ§lÄ± ziyaretÃ§ilere kapatÄ±ldÄ±.

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KahramanmaraÅŸÄ±n simgesi olan kale depremde hasar gÃ¶rdÃ¼

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#Deprem#KahramanmaraÅŸ#KahramanmaraÅŸ Kalesi

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