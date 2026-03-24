Kahramanmaraş'ın Robinson'u Bayram Amca | Burada olmasının arkasında büyük bir dram yatıyor

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 10:02

Kahramanmaraş'ta 80 yaşındaki Bayram Oğul, Gavur Gölü kuruyunca terk etmek zorunda kaldığı evine sağanak yağmurlar sonrası geri döndü. Yerli Robinson olarak bilinen yaşlı adam şimdi kayığı ile gezip çevrede vakit geçiriyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kuraklık nedeniyle uzun süre susuz kalan Gavur Gölü, son dönemdeki etkili yağışlarla yeniden sularla doldu.

İlçeye bağlı Beyoğlu Mahallesinde yaşayan 80 yaşındaki Bayram Oğul, Gavur Gölü bölgesinin yeniden su tutması ile yarım ada içindeki evine yeniden geldi. Yıllar sonra yeniden yaşam alanına kavuşan Oğul, kayığıyla açılarak balık tutarak geçimini sürdürüyor.

"BALIKÇILIĞA 15 YAŞINDA BAŞLADIM"

Bölgede mutlu hayat sürdüğünü ve kafasının rahat olduğunu ifade eden Oğul, "Ben 15 yaşında başladım balıkçılığa kardeşimle gelirdim o bana öğretti. Sonra bu işe devam ettim ve öğrendim.

Buralar önceleri kapalı deniz gibiydi ve en son kardeşimle yayın balığı tutmuştum. Balığı çevredeki illere de satardık. Aradan geçen zaman sorası bu su kurudu" dedi.

Kendisine ‘Yerli Robinson' denildiğini ifade eden Oğul, "Bana ‘Robinson adasına girdi' diyorlar. Bu yıl artık yeni yeni geldik sular arttı. Eskiden balık çok olurdu ama şimdi azaldı. Bir gün otururken helikopter geldi. Bir bez salladım sonra indi yanıma. Komutan ile sohbet ettik. Mahsur kaldığımı düşünerek inmişler.

"OĞLUMU, GELİNİMİ VE TORUNLARIMI KAYBETTİM"

Burada olmamın en önemli sebebi trafik kazasında oğlum, çocukları ve eşi ile beraber vefat etti. Dostlar gelip gidiyor. Beni herkes sever ben de sevgi ve saygı gösteririm. Buraya gelince kafamı dinliyorum, rahatlıyorum. Bir kere 110 kişiyi kayıkla geçirdim. Misafir ettim" diye konuştu.

BAKMADAN GEÇME!