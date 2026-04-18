Kahramanmaraş’ın izi bu iddianamede! Örgütün adı ‘Cehennem’in Yedinci Katı’

DAVA dosyasına göre, kısa bir süre önce sosyal medya, telegram gibi uygulamalar üzerinde bir araya gelen C31K (Cehennemin 31. Katı) isimli oluşuma yönelik operasyon düzenlendi ve bu grup adresi kapatıldı. Ancak, grup üyelerinin adresin kapatılmasının ardından, C7K (Cehennemin 7. Katı) adı altında faaliyetlerinin sürdürdüğü tespit edildi. Her iki grubun müşterek hareket ettiğinin tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen yeni bir soruşturma başlattı.

5 ŞÜPHELİYE DAVA

Soruşturma kapsamında, yaşları 18’den büyük 5 şüpheli hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, 7545 Sayılı Kanuna Muhalefet, Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme ve Orada Kalma, Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bozma” suçlarından Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Şüphelilere 5 ila 30 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası istendi.

Gözden Kaçmasın Kahraman öğretmen Ayla Kara’nın oğlu konuştu Haberi görüntüle

ŞEMA ÇIKARILDI

Soruşturmada, örgütün şeması da çıkartıldı. Buna örgütün kurucusunun açık kimliği tespit edilemeyen “Ebu Cehil” kod adını kullanan şahıs olduğu, grup içi koordinasyonun daha önce hakkında dava açılan Derviş D. tarafından sağlandığı belirlendi. Haklarında dava açılan şüphelilerden Dilara K.’nın C31K ve C7K adlı grupların “admin kullanıcısı” olduğu, gruba üye çekme amaçlı grupta görüntülü görüşme açtığı, şüpheli Boran S.’nin ise örgüt içerisinde DDOS (hedefi ya da çevresindeki altyapıyı yoğun bir internet trafiğiyle bunaltarak hedeflenen sunucunun, hizmetin veya ağın normal trafiğini bozmaya yönelik girişim) saldırıları düzenlediği, şüpheliler Melih Yiğithan A., Hasan D. ve Sadun A.’nın örgüt üyesi oldukları, paylaşım ve etkileşimlere yorum ve beğeni yazarak örgüte destek verdikleri ifade edildi.

MARŞLARI BİLE VAR

Suç örgütünün C7K marşı isimli bir marşı da bulunduğu, herhangi bir sabit ideoloji benimsemeden toplumda

infial, kin ve düşmanlık duygularını artıracak şekilde eylemler planladıkları anlatıldı. Şüphelilerin şiddet mağduru kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı yayınlar yaptığı, bu içeriklerini, Spotify ve YouTube gibi geniş kitleler tarafından kullanlan platformlarda yayınlandığı da belirtildi. İddianamede örgüt mensuplarının “C31K ve C7K ibarelerinin sabit kalarak bu kelimelere ek kullanmak suretiyle, sürekli yeni gruplar” oluşturduklarına da dikkat çekildi.

BAYRAK YAKMA ADAM DÖVME...

- İddianamede, önce C31K adıyla faaliyet yürüten gurubun daha sonra C7K adını kullandığı ve ‘yeni nesil suç örgütü’ olduğuna dikkat çekildi. Gelişen internet teknolojisinin günümüzde, kendine özgü ve klasik örgüt yapılanmasından farklılık arz eden yeni suç örgütlerinin oluşumuna yol açtığı belirtildi. Bu yapıya her yaştan çok sayıda kişinin katılabildiği, “Telegram” ve “Discord” gibi kapalı gruplar içinde milli, dini ve manevi değer yargılarına yönelen eylemler yaptıkları kaydedildi.

ÜYELİK DAVET USULÜ

Örgüt üyelerinin önce Discord, ardından Telegram üzerinden kapalı kanallar oluşturduğu, üye davetinin davet linkleriyle yapıldığı anlatıldı. Gruplarda yasa dışı faaliyetlerin paylaşıldığı, yönlendirme mesajları verildiği ve üyelerin benzer eylemlere teşvik edildiği ifade edildi. Çoğunluğu 18 yaş altı veya yeni 18’ini dolduran bireylerden oluşan kapalı grup yapısında, sahte rumuz ve kimliklerle tespit edilemeyeceklerine güvenerek hareket ettikleri de vurgulandı. C7k #TEHLİKE adlı grubun üye sayısının 45 bin 489 olarak göründüğü ve 24 Kasım 2025 tarihinde, “1 caminin önünden bayrak indirilip yakılacak, camiden C7k anonsu geçilecek, sokakta adam dövme olacak, şehit ailelerine ihbar basılacak, hayvanlara işkence” şeklinde eylem çağrısı yapıldığının belirlendiği anlatıldı.

