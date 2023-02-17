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Kahramanmaraş'ın en zirvedeki dağ köyünde 130 evden 20 ev kaldı

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#Kahramanmaraş#Pazarcık #Deprem
Kahramanmaraşın en zirvedeki dağ köyünde 130 evden 20 ev kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 09:31

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı en zirvedeki Büyüknacar köyünde depremden sonra 130 evden 20'si ayakta kaldı. Köylülerden Cevdet Şahin, "Millet panik içinde kaldı. Kimi göçük altında bağırıyordu diğer yandan kar yağıyordu. Tipi vardı, çok zordu. Kendi imkanlarımız ile çıkarabildiğimiz kadar çıkardık. Köyde yaklaşık 130 hane var, ancak 20 ev ayakta kalabildi. Hayat böyle devam edecek" dedi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı en zirvedeki köyü olan Büyüknacar köyünde, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin ardından eski halinden eser kalmadı. Yaklaşık bin 200 nüfuslu, bin 600 rakımlı, bir dağ köyü olan Büyüknacar köyünde afette 168 kişi yaşamını yitirdi. Köylüler deprem esnasında yaşadıklarını anlatırken, köyün çevresinde bulunan Sakı Baba Dağı'nın sanki üzerlerine geldiğini söyledi. 130 haneden 20'sinin ayakta kaldığı, kar altındaki Büyüknacar köyü havadan görüntülendi. 

"DAĞ ÜZERİMİZE GELİYORDU"

Sakı Baba Dağı'nın deprem gecesi kaydığını belirten İsmail Karabudak, "Bir gürültü bir şey, sanki dağ üzerimize geliyordu. Evlerin hepsi uçuyordu. O esnada sesler gelmeye başladı. Karın etkisi çok fazlaydı, enkazda kalanlara müdahale yapamadık. 6 kişiyi kurtardım, 5 cenaze çıkarttım. Devletimizin imkanları ile 2 kişiyi çıkardılar. Diğerlerini vatandaşlar çıkardı" diye konuştu. 

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"KAR YAĞIYORDU, TİPİ VARDI"

deprem sabahı kar ve tipi olduğunu vurgulayan Cevdet Şahin, "Millet panik içinde kaldı. Kimi göçük altında bağırıyordu diğer yandan kar yağıyordu. Tipi vardı çok zordu. Kendi imkanlarımız ile çıkarabildiğimiz kadar çıkardık. Köyde yaklaşık 130 hane var, ancak 20 ev ayakta kalabildi. Hayat böyle devam edecek" dedi.

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#Kahramanmaraş#Pazarcık #Deprem

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