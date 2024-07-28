Kahramanmaraş ve Antalya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

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Yangın, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi’nde çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması devam ederken, bir helikopter söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

YANGIN BÜYÜYOR

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını şiddetli rüzgarında etkisiyle büyümeye başladı. Yangının çıktığı bölgedeki arazi şartları ekiplerin alevlere müdahalesini güçlendiriyor. 122 personel yangını kontrol altına alabilmek için 11 arazöz, 4 itfaiye, 4 su tankı 3 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 2 iş makinesi ile alevlere müdahale ediyor.

İKİNCİ ORMAN YANGINI

Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisinde çıkan orman yangını devam ederken, kentte 2'nci bir orman yangını çıktı. Dulkadiroğlu ilçesinin Kapıçam mevkisinde çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi Koca Mehmetler Akçalar mevkisinde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın bölgesine kara ve hava ekipleri sevk edildi. Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin karadan müdahale ettiği yangına hava araçları da yönlendirildi. Ekiplerin yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Antalya'nın Serik ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın bölgesine uçak ve helikopterlerin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Antalya büyükşehir ve Serik belediyelerine ait su tankerleri başta olmak üzere çok sayıda kara ekibi sevk edildi. Hızla bölgeye ulaşan 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozerle söndürme çalışmalarına başlandı. Jandarma ekipleri söndürme araçları dışında bölgeyi yaya ve araç girişine kapattı. Seyrek halde yerleşim yerleri ile seraların bulunduğu bölgedeki yangının söndürülmesine yönelik havadan ve karadan müdahale sürüyor.