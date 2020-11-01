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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)
Haber Giriş: 01.11.2020 - 17:31 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş Valisi Coşkun, koronavirüse yakalandı

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Kahramanmaraş Valisi Coşkun, koronavirüse yakalandı
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KAHRAMANMARAŞ Valisi Ömer Faruk Coşkun, koronavirüse yakalandı. Hastaneye kaldırılan Coşkun, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Belirtiler üzerine test yaptıran Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavisini evde sürdüren Coşkun, daha sona Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Valiliğin sosyal medya hesabından durumuyla ilgili açıklama yapan Coşkun, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Evde sürdürülen tedavim, doktorlarımızın tavsiyesi üzerine hastanede devam etmektedir. Hamdolsun sağlık durumum iyiye gitmekle birlikte tedavime bir süre daha hastanede devam edilecektir. Rabbimden tüm hastalarımız için şifa diliyorum. Salgınla mücadelede gecesini gündüzüne katarak, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza ve diğer kamu görevlilerimize şükranlarımızı sunuyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

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