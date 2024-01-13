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Kahramanmaraş Valiliği'nden şehit ailesiyle ilgili açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Şehit#Depremzede
Kahramanmaraş Valiliğinden şehit ailesiyle ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 14:48

Kahramanmaraş Valiliği'ndan yapılan açıklamada, "Şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin çadırda yaşadığına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur. Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kahramanmaraş’ta çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız Konteyner Kentlere yerleştirilmiş ya da şahsi konteynerler kendilerine teslim edilmiştir. Bu doğrultuda ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine Konteyner verilmiştir" denildi.

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Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimizden hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin çadırda yaşadığına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kahramanmaraş’ta çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız Konteyner Kentlere yerleştirilmiş ya da şahsi konteynerler kendilerine teslim edilmiştir. Bu doğrultuda ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine Konteyner verilmiştir.

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Şehit haberinin ailesine ulaştırılmasının hemen sonrasında Kahramanmaraş Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımız tarafından mahallede bulunan taziye evi, tören alanı ve taziye yeri olarak belirlenmiştir.

Devletimiz, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan tüm vatandaşlarımıza TOKİ Konutları ve Kalıcı Köy Konutlarını yapmaktadır. Konutların, depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Şehidimizin ailesi de kırsal mahallemizde ikamet etmektedir ve hak sahibidir. Aile için Kalıcı Köy Konutu kısa sürede yapılarak teslim edilecektir.

Lütfen asılsız ve algı amaçlı paylaşımlara itibar etmeyelim."

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#Kahramanmaraş#Şehit#Depremzede

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