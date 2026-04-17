Görüntülere tepki yağmıştı: Etkileşim hıçkırığına inceleme başlatıldı! Kahramanmaraş'taki hemşire hesaplarını kapattı

Kahramanmaraş’ta 1 öğretmen ve saldırganla birlikte 9 öğrencinin öldüğü okul saldırısı sonrası, H.B. isimli sağlık çalışanı bir paylaşımı nedeniyle sosyal medyada tepki çekti. Sağlık Bakanlığı tarafından hemşire hakkında idari inceleme başlatıldı.

KAYDI BAŞLATTI, HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADI

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Sağılık İl Müdürlüğü bünyesinde hemşire olarak görev yapan H.B. okul saldırısı sonrası, aracına kurduğu cep telefonu karşısında hıçkıra hıçkıra ağlayarak içerik üretti.

Ürettiği içeriği sosyal medya hesaplarında paylaşan H.B., paylaşımına gelen yoğun eleştiriler üzerine ikinci bir paylaşım yaparak kendisini eleştirenleri, "Bu kadar kötü olmayın, bu kadar iğrenç olmayın" sözleri ile eleştirdi.

Artan tepkiler sonrasında, Sağlık Bakanlığı H.B. hakkında adli inceleme başlattı. H.B. ise sosyal medya hesaplarını erişime kapattı.