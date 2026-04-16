Okulda sürekli bu kelimeyi kullanıyormuş! Kahramanmaraş saldırganını öğretmeni ve arkadaşları anlattı: Çok çarpıcı ifadeler

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün gerçekleşen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Okulda bu sabah sessizlik hakim olurken, okulda öğrenim gören ve ismini açıklamak istemeyen bir öğrenci katil zanlısını anlattı.

"HERKESE KURULAN BİR ÇOCUKTU"

Saldırganın takıntılı olduğunu söyleyen öğrenci, "Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu, her gördüğünü yapan bir çocuktu. Bence bu okula bir güvenlik gerek. Çünkü öyle bir çocuğun okulda yeri yoktu. Yetmezmiş gibi herkese kurulan bir çocuktu. Kendisinin arkadaşı da yoktu okulda. Bir arkadaşı vardı, o da kendisi gibiydi. İçine kapanık bir çocuktu. 8-G şubesindeydi, kimseyle muhatap olmazdı. Onca insanın çocuğu vefat etti, bu okula güvenlik şart" dedi.

SINIFTAKİ TUHAF DAVRANIŞLARI KAMERADA

Kahramanmaraş'ta bir okula silahlı saldırı düzenleyen saldırganın, sınıfta arkadaşıyla çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenci İsa Aras Mersinli, okulda öğrencilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 9 kişinin öldü, 17 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin sınıfta arkadaşlarıyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mersinli'nin arkadaşının arkasında garip şekilde dans ettiği görüldü.

Gözden Kaçmasın Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının ifadesi ortaya çıktı Haberi görüntüle

OKULDA GÖREVLİ ÖĞRETMEN ANLATTI: OKUL AVCISI KELİMESİNİ KULLANIYORDU

Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı düzenleyen öğrenci ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor. Okulda görev yapan bir öğretmen, öğrencinin arkadaşı olmadığını ve 'okul avcısı' anlamına gelen bir kelime kullandığını söyledi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Okulda görev yapan Sosyal Bilimler Öğretmeni İbrahim Huylu, öğrencilerinden olan saldırganın 'okul avcısı' şeklinde bir kelime kullandığını duyduğunu ifade ederek, "İngilizce o kavramı bilmiyorum ama okul avcısı anlamında bir sözcük kullanıyormuş. Kimseyle muhatap olmazdı. Bu yıl yanında 3 arkadaşı daha olduğu söyleniyor. Hiç arkadaşı olmazdı bu çocuğun. Babayı görmüştük, babanın emniyetçi olduğu söyleniyor. Uzaktan bir görüşmemiz oldu. Çocuk üzerinde etkili değildi. Çocuk babanın üzerinde etkiliydi. Bu izlenimi edindik. Ben sosyal bilimler 5. sınıf öğretmeniyim. Vefat eden çocukların öğretmeniyim" dedi.

AİLESİYLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca okulda katliam yapan saldırganın ailesiyle fotoğrafı ortaya çıktı.