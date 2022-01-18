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Kahramanmaraş Pazarcık'ta petrol boru hattında patlama

#Petrol Boru Hattı#Patlama#Yangın

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattında patlama meydana geldi. Alevlerin tehdit ettiği Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, ekiplerin müdahalesi sonrası yangının söndürüldüğü belirtilerek, "BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimleri olmak üzere tüm ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Petrol boru hattı gerekli tedbirlerin alınmasına müteakip en kısa sürede devreye alınacaktır” denildi.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinden geçen Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’ne (BOTAŞ) ait boru hattında saat 20.00 sıralarında şiddetli bir patlamanın ardından yangın çıktı. Narlı Mahallesi yakınlarında çıkan yangında alevler kara yoluna da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. 

GÜNGÖR: CAN KAYBI YOK

Yangınla ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Başkan Güngör, "Narlı BOTAŞ petrol hattında meydana gelen yangının söndürülmesine itfaiye ekiplerimiz 19 araçla destek veriyor. Çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dedi.

BOTAŞ: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde BOTAŞ’a ait petrol boru hattında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangınla ilgili BOTAŞ’tan açıklama geldi. Pazarcık İlçesi Narlı Mahallesi’ndeki BOTAŞ petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının tamamen söndürüldüğü ve soğutma işlemlerinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Bilindiği gibi Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde 18 Ocak 2022 günü saat 19.30 sıralarında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 511'inci kilometresinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmiş, başta BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimleri olmak üzere tüm ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Petrol boru hattı gerekli tedbirlerin alınmasına müteakip en kısa sürede devreye alınacaktır” denildi.

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#Petrol Boru Hattı#Patlama#Yangın

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