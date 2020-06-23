MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahramanmaraş Orman Bölge Müdürü ve ailesinin, Covid-19 testi pozitif çıktı
GeriGündem Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü ve ailesinin, Covid-19 testi pozitif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 23.06.2020 - 14:46,Son Güncelleme:

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü ve ailesinin, Covid-19 testi pozitif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü ve ailesinin, Covid-19 testi pozitif çıktı
Abone Olgoogle-news

KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile eşi ve 2 çocuğunun Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile eşi ve 2 çocuğuna yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evlerinde tedaviye alınan Koç ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Koç'un özel kaleminde görevli 2 çalışan ile şoförü de 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Koç ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, idari bina ve lojmanlarda karantina uygulanması olmadığı belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle