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Kahramanmaraş-Kayseri çevre yolu kontrollü trafiğe açıldı

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#Kahramanmaraş#Sağanak Yağmur#Kayseri
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 23:01

Sağanak nedeniyle kapatılan Kahramanmaraş-Kayseri çevre yolu yağışın etkisini azaltması nedeniyle kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

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Kahramanmaraş’ta gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak yağmur akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda yer yer su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri su biriken yollarda ilerlerken güçlük çekti. Kuvvetli sağanak yağış sonrası, polis ekipleri trafikte geniş güvenlik önlemleri aldı. Olumsuz durumların yaşanmasını önlemek için sağanak yağış altında mücadele eden polis ekipleri Kahramanmaraş-Kayseri karayolunu trafiğe kapatarak sürücüleri alternatif yollara yönlendirildi. Kavşaklarda görev alan diğer polis ekipleri ise, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. İlerleyen saatlerde ise, sağanak yağışın etkisini azaltması nedeniyle karayolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, yağışlar hafta başına kadar aralıklarla kuvvetli şekilde devam edecek.

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#Kahramanmaraş#Sağanak Yağmur#Kayseri

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