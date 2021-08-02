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Gündem
İskender ZENGİN/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 02.08.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş herkes seferber olmuştu! Öğretmen Emine Gökkız'ın üzücü sonu

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Kahramanmaraş herkes seferber olmuştu! Öğretmen Emine Gökkız'ın üzücü sonu

Kahramanmaraş'ta, cumartesi gününden beri kayıp olarak aranan öğretmen Emine Gökkız'ın, ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde görev yaparken, tatil için geldiği Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinden cumartesi günü yürüyüş yapmak için ayrılan öğretmen Emine Gökkız, bir daha dönmedi. Ailesinin ulaşamayınca ihbarda bulunmasıyla 2 çocuk annesi Gökkız'a ulaşılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Polis, jandarma, AFAD, jandarma ekipleri ile dağcılık kulübü üyeleri ve bölge halkından oluşan 500 kişi tarafından 4 gündür yürütülen arama çalışmaları sonucu Gökkız'ın, Haymalı mevkisindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

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Güvenlik güçlerince bölgede inceleme yapılırken Emine Gökkız'ın cesedi, otopsi için morga götürüldü.

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