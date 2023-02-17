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Kahramanmaraş Havalimanı'nda deprem yoğunluğu

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#Deprem#Kahramanmaraş#Havalimanı
Kahramanmaraş Havalimanında deprem yoğunluğu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 10:15

Kahramanmaraş Havalimanı, kentte meydana gelen deprem felaketinin ardından yardımların ulaştırılması, arama kurtarma ekiplerinin sevkiyatı ve depremzedelerin tahliyesi nedeniyle tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor.

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Türkiye’yi yasa boğan iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin gelişi, depremzedelerin farklı kentlere tahliyesi ile yardımların kente gelişi ve dağıtımı havalimanında yoğunluk oluşturdu. Deprem felaketinin ardından jandarma ve polise ait çok sayıda uçak ve helikopter havalimanında konuşlandı. Aram kurtarma ekipleri, helikopterlerle ilçelere ve kırsal bölgelere sevk ediliyor. Uçaklarla getirilen yardımlar da yine helikopterlerle ilçe ve köylere ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş Havalimanında deprem yoğunluğu



Geçmişte günde birkaç seferin yapıldığı havalimanı, afet nedeniyle yaşanan hareketlilik nedeniyle tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Kentteki depremzedeler uçaklarla farklı şehirlere tahliye ediliyor. Binlerce kişi yaptıkları başvurunun ardından geldikleri hava limanında uçaklarla barınacakları yeni şehirlerin yolunu tutuyor.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Havalimanı

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