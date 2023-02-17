Kahramanmaraş Havalimanı'nda deprem yoğunluğu

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Türkiye’yi yasa boğan iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin gelişi, depremzedelerin farklı kentlere tahliyesi ile yardımların kente gelişi ve dağıtımı havalimanında yoğunluk oluşturdu. Deprem felaketinin ardından jandarma ve polise ait çok sayıda uçak ve helikopter havalimanında konuşlandı. Aram kurtarma ekipleri, helikopterlerle ilçelere ve kırsal bölgelere sevk ediliyor. Uçaklarla getirilen yardımlar da yine helikopterlerle ilçe ve köylere ulaştırılıyor.