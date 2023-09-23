Kahramanmaraş Göksun'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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AFAD verilerine göre saat 11.22'de merkezüssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde saat 11.22’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

VALİ ÜNLÜER: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, "Göksun ilçemizde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar ekiplerimize intikal eden olumsuz bir ihbar yok. Arkadaşlarımız takip ediyorlar. Yıkılması gereken, ağır hasarlıları önce yıktık. Kalan binaları da süratle yıkıyoruz. Şu anda yüzde 55 civarında ağır hasarlı binalarımızı yıkmış bulunuyoruz. Yıl sonuna kadar büyük bir oranda kalıcı konutumuzu vatandaşımıza teslim edeceğiz." dedi.

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BAKAN YERLİKAYA: EKİPLER SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kahramanmaraş İli #Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

DEPREM UZMANLARINDAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyük ihtimalle bu deprem artçı bir deprem. 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremin artçı depremi olması çok yüksek. Normal şartlar altında 5 buçuğun üstündeki depremlerde kaygı duyuyoruz. 4.6 büyüklüğündeki deprem, ağır hasarlı binalarda etkili olabilir. 4.6'nın çok büyük deprem olmamasına karşın deprem bölgesinde risk teşkil ediyor. Normal şartlar altında 4.6'nın bir yıkım yapması beklenmez.Çevre yerleşim yerlerinde bir risk yok, sadece hissederler. Çok endişe duymaya gerek yok. Artçı depremlere öncü deprem olarak bakmak yanlış olur."

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Prof. Dr. Ziyadin Çakır ise CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Artçı bir deprem. Bu tür artçı depremler bir süre daha devam edecek. 5 -6 ay daha süreceğini düşünüyorum. Kritik bir bölge burası.

OLASI İSTANBUL DEPREMİ

Bekliyoruz. Ne zaman olacağını kestiremiyoruz ama o depreme her gün biraz daha yaklaşıyoruz. Bence yapılacak en ilgili önlem kentsel dönüşüm. 2000 yılı öncesinde yapılmış binalar bunlar tespit edilmeli ve önceliklendirilerek kentsel dönüşüme gidilmeli.

İzmir'in İstanbul'dan daha riskli olduğunu düşünüyorum şahsen. İzmir'in zemini birçok yerde çok kötü. Bütün düzlük alanların hepsi büyük bir risk altında.

Manisa da risk altında, fay miktarı da oldukça fazla buralarda."