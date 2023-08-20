Kahramanmaraş Göksun'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 10:05'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

'ARTÇILAR ÇOK UZUN SÜRE DEVAM EDECEK'

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Göksun merkezli deprem hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

6 Şubat depremi sonrası Çardak fayı kırılmıştı. Bu bölge rahatladı. Daha sonra Göksun merkezli depremler meydana gelmişti. Arkasından çok büyük deprem meydana gelecektir demek doğru değil. Buna benzer depremler birkaç günde bir olacak. 6 Şubat depreminin artçıları çok uzun süre devam edecek, 1 yıl da olabilir 2 yılda olabilir. Öncü deprem olacağını söyleyeceğimiz bir kanıt yok. Büyük depremi söyleme şansımız yok