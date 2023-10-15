Kahramanmaraş EXPO 2023’e mesaj: ‘Deprem yaralarını hızla sarıyoruz...’

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören şehirleri ticari, ekonomik ve sosyal hayatıyla da yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını hızla sarıyoruz. Sizlere söz verdiğimiz gibi inşallah önümüzdeki aylardan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız. Deprem bölgesinde ilk bir sene içerisinde 319 bin olmak üzere toplamda 680 bin konut ve 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölümün inşasını tamamlamayı planlıyoruz. Depremlerde ağır hasar gören şehirlerimizi sadece binalarıyla değil, ticari, ekonomik ve sosyal hayatıyla da yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık ana temasıyla tertiplenen EXPO 2023 bu çabalarımızın bir parçasını oluşturuyor. Sergi alanı içerisinde kendi şehirlerimizle birlikte 30’dan fazla uluslararası katılımcı ülke bahçesi yer alıyor. EXPO döneminde Kahramanmaraş’ta yerli yabancı binlerce misafiri ağırlama imkânı bulacağız. Dünyanın 30’u aşkın ülkesinden Türkiye’yi ve Kahramanmaraş’ı teşrif eden katılımcılara hoş geldiniz diyorum.”