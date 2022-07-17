Kahramanmaraş eski milletvekili Ali Sezal hayatını kaybetti

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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal'ın da babası olan Ali Sezal, 1989 yılında Refah Partisi'nden Kahramanmaraş Belediye Başkanı seçildi. 2 dönem belediye başkanlığı yapan Sezal, 21'nci ve 22'nci dönemde Kahramanmaraş milletvekilliği yaptı.