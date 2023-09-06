Kahramanmaraş depremlerinden yeni görüntü ortaya çıktı: 16 tonluk itfaiye aracı böyle sallanmış

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, bir yandan afet konutları yükselirken, diğer taraftan ise ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. 6 Şubat'ta yaşanan depremin üstünden 7 ay geçmesine rağmen o güne ait güvenlik kameraları çıkmaya devam ediyor.

Saat 4.17'de meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda da şiddetli hissedildi. Park halinde bulunan 16 ton ağırlığındaki itfaiye aracının, depremin etkisiyle sağa sola sallanması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir itfaiye erinin sallanan aracı tutmaya çalışması da yer aldı.

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