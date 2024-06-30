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‘Kahramanlık’ genlerinde var

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#Erzurum Büyükşehir Belediyesi#ERAKUT#AFAD
‘Kahramanlık’ genlerinde var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 07:00

Erzurum Arama Kurtarma ekibinin (ERAKUT) sahiplendiği Hollanda çoban köpeği cinsi Ego, anne ve babası gibi arama-kurtarmada kahraman olmaya hazırlanıyor. Ego, bir yıllık eğitimini tamamladıktan sonra AFAD’ın sınavlarına tabi tutulacak.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında kurulan ERAKUT, bugüne kadar Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere bölgede ve ülkede meydana gelen afetlerde görev aldı. Depremlerin ardından arama-kurtarma köpek eğitimine başlayan ERAKUT, Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nden “Ego” isimli Hollanda çoban köpeğini sahiplendi.

SINAVA GİRECEK

Anne ve babası Emniyet Genel Müdürlüğü’nde arama-kurtarma köpeği olan Ego’nun da ailesi gibi hayat kurtarması için eğitimler düzenleniyor. Eğitim enkazlarında sürekli çalışmalar yaptırılan 1.5 yaşındaki Ego, bir yıllık eğitimini tamamladıktan sonra AFAD’ın sınavlarına tabi tutulacak. Ego, burada başarılı olması halinde arama-kurtarma köpeği olarak ERAKUT bünyesinde çalışmaya başlayacak. ERAKUT’ta köpek eğitmeni olan ve Ego’nun eğitimini üstlenen Murat Albayrak, “Onu canlı arama için yetiştiriyoruz. Bu süreçte Ego bize, biz Ego’ya yardımcı olacağız” diyor.

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‘OYUN ARKADAŞI ARIYORUM’ SANIYOR

Günlük 4 saat çalıştıklarını söyleyen Albayrak, “Oyun içgüdüsü çok yüksek. Enkazda kazazedeyi ararken, oyun arkadaşını aradığını sanıyor” dedi.

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#Erzurum Büyükşehir Belediyesi#ERAKUT#AFAD

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