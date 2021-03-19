Kahramanlık destanı 106 yaşında

Çanakkale’de tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde tören düzenlendi.

İki dev ekranın kurulduğu alanda törenin başlangıcına kadar askeri bando tarafından marşlar çalındı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da törene katıldı. Avustralya Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campell de törendeydi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle davetli sayısı kısıtlı tutuldu. TBMM tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına Çanakkale’ye verilen ve üzerinde ‘Çanakkale Geçilmez’ yazan altın madalya, Türk bayrağına takıldı. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı’nda bulunan ‘F-513 TCG Burgazada’ korvetinden de 17 pare top atışı gerçekleştirildi. Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı mesaj okundu. Erdoğan, “Çanakkale ruhunun bugün de dipdiri olduğunu görmek en büyük güvencemizdir. Ecdadımızın yadigârı istikbalimizden asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale’de şehitlerin mezarlarına çiçek bırakıp dua etti.

ŞENTOP: EMANETLERİ GÜVENLİ ELLERDE

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise törende özetle şu mesajı verdi: “Çanakkale Zaferi, kolay kazanılmış bir zafer değildir. Aksine savaş boyunca neredeyse bütün bir nesli kaybettiğimiz, bazı tarihçilere göre 300 bine yakın şehit vererek kazandığımız bir zaferdir. Unutulmamalıdır ki o tarihte ordularımız Osmanlı sınırlarını korumak için birden çok cephede savaşmaktadır. Çanakkale bizim için tam da bu yüzden bir ölüm kalım mücadelesiydi. Tarih boyunca esir edilmemiş ve ölümüne de olsa istiklalini savunup özgür yaşamış aziz milletimiz, bu büyük ruhunu en destansı biçimde belki de Çanakkale’de göstermiştir. Emanetleri bugün çok daha güçlü ve güvenilir evlatlarının ellerindedir.”

TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ

Şehitler Abidesi´nde düzenlenen törende Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti. Şehitler adına verilen madalya bayrağa törenle takıldı.

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