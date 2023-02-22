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Kahramanlardan Rabia’ya geçmiş olsun ziyareti

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#Kahramanmaraş#Öfkeli Apartmanı#Rabia Öfkeli
Kahramanlardan Rabia’ya geçmiş olsun ziyareti
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli çifte depremde Hatay Defne Mahallesi’ndeki Öfkeli Apartmanı da yerle bir oldu.

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İBB İtfaiye ekipleri arama - kurtarma çalışmaları için bölgeye gitti. Öfkeli Apartmanı’nın enkazında çalışma yapan ekipler enkaz altındaki 26 yaşındaki Rabia Öfkeli’ye depremin 5. günü ulaştı ve enkazın altından canlı olarak kurtardı. Rabia Öfkeli, buradaki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İstanbul’a götürüldü. Rabia Öfkeli, İstanbul Tıp Fakülkesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Bölgedeki arama - kurtarma çalışmaların tamamlayan İBB İtfaiyesi ekipleri dün Rabia Öfkeli’yi tedavi gördüğü hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İBB İtfaiyesi, ziyareti sosyal medya hesabından, “ Hatay’ın Defne ilçesindeki Öfkeli Apartmanı’nın enkazından kurtardığımız 26 yaşındaki Rabia’yı tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” denildi. Rabia Öfkeli’nin canlı çıkarıldığı enkazda anne ve babasının ise cansız bedenlerine ulaşılmıştı. 

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