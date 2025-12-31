×
Gündem Haberleri

Kahramanlara veda

Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 07:00

Şehit polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) düzenlenen cenaze törenlerinin ardından gözyaşları ve dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

KAHRAMAN polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit için dün sabah Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Şehit aileleri ve yakınları ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova Valisi Hülya Kaya, yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, gözyaşları sel oldu.

Kahramanlara veda

Törenin ardından 1 çocuk babası şehit polis memuru Turgut Külünk’ün cenazesi Düzce’de, 2 çocuk babası Yasin Koçyiğit’in cenazesi Ankara’da, 3 çocuk babası polis memuru İlker Pehlivan’ın cenazesi ise eşinin isteği üzerine Yalova’da toprağa verildi.

Kahramanlara veda

Şehit yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

‘TUZAKLARINI YIKTINIZ’

Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bugün acımız çok büyük ama kararlılığımız da çok büyük. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların bizlere emanet bıraktığı bu vatana sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu borç sözle değil, sebatla ödenir. Kahraman polislerim, bugün uğurladığımız silah arkadaşlarınızla birlikte sizler kadın ve çocukları kendine kalkan yapan hain teröristlerin karşısında sabırla, azimle, dirayetle dimdik durdunuz. Milletimize pusu kuranların tuzaklarını başlarına yıktınız. Sizlerin asaleti ve kahramanlığı sadece yüreğinizde taşıdığınız cesarette değil; vicdanınızda, merhametinizde ve insanlık onurunuzda saklıdır. Allah hepinizden razı olsun. Dualar sizler içindir” dedi. 

