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Kahramanlara veda

#Pençe-Kilit Operasyonu#Şehit#Kahraman
Kahramanlara veda

Pençe-Kilit Operasyonu’nda çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin cenazesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların katıldığı törenle, Hakkâri’den memleketlerine uğurlandı. Akar, Pençe-Kilit Operasyonu’nun gerçekleştiği sahanın hemen yakınında kurulan Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi’ni de ziyaret etti.

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Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlerin hain saldırısında şehit olan Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, dün törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

Kahramanlara veda

TEĞMEN ABULKADİR GÜLER

Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler’in (28) cenaze namazı, ikindi vakti Akdeniz Üniversitesi Camisi’nde kılındı. Cenazeye Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Antalya milletvekilleri AK Parti’li Atay Uslu, CHP’li Aydın Özer ve Rafet Zeybek, MHP’li Abdurrahman Başkan ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Baba Mesut Güler, anne Berrin Güler ve kız kardeş Merve Güler’in güçlükle ayakta durduğu namazın ardından Şehit Güler’in cenazesi, Uncalı Şehitliği’nde defnedildi.

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Kahramanlara veda

UZMAN ÇAVUŞ BİCAN KAPILAY

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay (25) için Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi’nde tören düzenlendi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, AK Parti Hatay milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Sabahat Özgürsoy Çelik ile komutanlar ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi Sevinç Kapılay, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Kapılay’ın cenazesi, İskenderun Şehitliği’nde toprağa verildi.

Kahramanlara veda

UZMAN ÇAVUŞ ONUR DOĞAN

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan (24) için Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Berçinçatak Mahalle Camisi’nde tören düzenlendi. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da katıldı. Törende şehidin annesi Şerife, babası Eyüp Doğan ve nişanlısı Dilara Erensayım gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, Berçinçatak Mahallesi’nde toprağa verildi.

Kahramanlara veda

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SÖZLEŞMELİ ER CELAL TEKEDEREL

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli (25) için Malatya Şehir Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Törene şehidin babası Cevat, annesi Aynur Tekedereli ve kardeşleri ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu da katıldı. Tekedereli’nin cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

Kahramanlara veda

UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN CANKAYA

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya’nın (24) naaşı, İzmir’in Bornova ilçesindeki baba evinin önüne getirildi. Mahalle sakinleri şehit cenazesini alkışlarla karşıladı. Şehidin tabutuna sarılan anne Nazire Cankaya (47), babası Niyazi Cankaya (48) ve kardeşi Oğuzhan Cankaya (21) ile nişanlısı Esra Doğru, gözyaşları döktü. Şehidin cenazesi defnedilmek üzere Kütahya’nın Simav ilçesine götürüldü.

 

 

 

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#Pençe-Kilit Operasyonu#Şehit#Kahraman

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