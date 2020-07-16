Kahramanlara minnet

FETÖ’cülerin alçak darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milleti meydanlara koştu. O gece tam 251 kahraman, hainlerin bombaları ve kurşunlarına hedef oldu ve canları pahasına darbeye geçit vermedi. Karanlık gecenin 4’üncü yılında Türk milleti, kahraman şehitlerini unutmadı.

ŞEHİTLİKLER DOLDU

Yurdun dört bir yanındaki şehitlikler, pandemiye rağmen doldu taştı. Şehit yakınları, gaziler ve vatandaş, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine giderek dua etti. İstanbul’da Edirnekapı’daki şehitlikte, Ankara’da ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’nde törenler düzenlendi.

251 ŞEHİDE 251 HATİM

İstanbul’da Sultanahmet’te Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara şerbet dağıtıldı. Şerbet dağıtımının ardından şehitler için Sultanahmet Cami’nde 251 hatim duası edildi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Program sonrası konuşan Vali Yerlikaya, “15 Temmuz ihanet gecesini asla unutmayacağız. Bu millet vatanına, bayrağına sahip çıktı. Milletimiz, hainlere geçit vermedi” dedi.

15 TEMMUZ GAZİSİ: AL BAYRAK İÇİN YİNE HAZIRIM

Darbe girişimi sırasında yaralanan gazi Hilmi Çetin, baba ocağı Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde şehitlerin mezarını ziyaret etti. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi çalışmak için İstanbul’a gittiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıktığını söyleyen Çetin, “Üzerinden 4 yıl geçti ama bugün gibi sanki. Halen o heyecanı yaşıyorum. İlk yaralanan ve gazi olanlardan birisiyim. Çok şükür gazi olarak hayattayım. Allah tekrar o günleri yaşatmasın ama yine olsa yine sokağa çıkarım. Vatanım ve bayrağım için her zaman hazırım” dedi.

PÖH ŞEHİDİNE DUA

Ankara’daki Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’nde şehit olan polis özel harekatçı Hakan Yorulmaz’ın memleketi Kırıkkale’deki kabri de dün ziyaretçilerle doldu. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ayaz, il protokolü, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri şehit yakınları ve gaziler, mezarına karanfil bıraktı.

2 çocuk da şehidin mezarı başında ellerini açıp dua etti.

ŞEHİTLER MAKAMI’NA ZİYARET

Üsküdar Beylerbeyi’nde bulunan Şehitler Makamı, dün ziyaretçi akınına uğradı. Polis ekiplerince makam içerisinde ve etrafında dedektör köpekleri ile arama yapılması ve üst taramasının ardından ziyaretçiler, şehitlik makamının bulunduğu alana alındı.

‘ÖMER’E HAYRANIZ’

15 Temmuz’un simge ismi şehit Ömer Halisdemir’in memleketi Niğde’nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabri, dün ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler Kuran-ı Kerim okudu, dua etti, bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Soyadını “Halisdemir” olarak değiştiren 30 yaşındaki Ender Halisdemir, “Darbenin seyrini canı pahasına hiç düşünmeden değiştiren şehidimi sevdiğimi belirtmek istiyorum. Ona ailece hayranlık duyuyoruz. Hayranlığımı ölümsüzleştirmek istedim. Soyadını taşımaktan gurur duyuyorum” dedi. Halisdemir için Çankırı’dan 415 km kat ederek şehitliğe gelen bisikletliler de dua etti. Nevşehir'de, işinsanı ve esnaftan oluşan 15 kişilik Kapadokya Kaplanları grubu da Halisdemir’in kabrine koşu düzenledi. Grup yaklaşık 80 km boyunca koşarak Halisdemir´in mezarına ulaştı. Ömer Halisdemir



İstanbul Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu yapıldı.

DENİZDE SAYGI GEÇİDİ

Antalya’da şehit ve gaziler için denizde kano ve yelkenlilerle saygı geçişi yapıldı.