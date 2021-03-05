Kahramanlar için Ankara’da acı veda... Türkiye şehitlerini uğurladı

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ELAZIĞ'DAKİ İLK TÖRENİN ARDINDAN ANKARA'DA DEVLET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Albay Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Tolga Demirci ve Uzman Çavuş Hakan Gül için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı. Ankara'daki tören öncesinde Elazığ'da da ilk tören gerçekleşmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNDE KONUŞTU



Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde şu açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle şehitlerimizin huzurunda şu musalladan Hakk'a uğurladığımız son buluşmamızda temenni ediyorum ki Rabbim bizleri ismiyle müsemma sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun.

Tabi şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile, duruşu ile çok farklı bir insandı. Ve yanındaki yine kardeşlerimle birlikte çıktıkları bir yolculuk esnasında yaşanan bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler.

Biz bir şeye inanıyoruz. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz" ayeti. Şimdi biz diri olan bu şehitlerimizle inşallah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabi tüm ailelere, ordumuza, milletimize sabırlar diliyorum.

Hepimiz için mukadder olan bir gerçek var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Bunu bizlere mükafat olarak bizlere lütfederse temenni ederim ki eder. Ben de tüm kardeşlerimden bir Fatiha okumalarını istiyorum."

Ankara'da düzenlenen törene ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve devletin önde gelen isimleri katıldı.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ



-Korgeneral Osman Erbaş

-Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer (49)

- Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (36)

- Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34)

- Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal

- Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir

- Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu (40)

- Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz

- Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (29)

- Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45)

- Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci

Yozgat Yerköylü olan Korgeneral Osman Erbaş, son YAŞ kararı ile Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı’na atanmıştı. Korgeneral Osman Erbaş beraberindeki askeri heyetle Bitlis’teki komando tugayını denetlemeye gidiyordu.

ŞİMDİYE KADAR 37 ŞEHİT

1996 yılından bu yana TSK envanterinde yer alan Cougar tipi helikopterlerin düşmesi sonucu bugüne kadar 37 asker şehit oldu. 31 Mayıs 2017’de Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan Cougar, aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın da bulunduğu askeri taşıyordu. Helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak düştü. Kazada Tümgeneral Aydın’ın yanı sıra 2’si albay olmak üzere toplam 13 asker şehit oldu. Cougar tipi helikopter 4 Haziran 1997 yılında ise terör örgütü PKK’nın güdümlü füze ile gerçekleştirdiği saldırının hedefi oldu. Saldırıda 11 asker şehit düştü.