Kahramanlar Bozkurt'tan böyle uğurlandı! Vatandaşlar alkışlarla destek verdi

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı.

Sel felaketinin ardından bölgeye sevk edilen yüzlerce komando, ev ve dükkanların temizlenmesinden eşyaların taşınmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getirdi.

Görevlerini tamamlayan komandoların bir bölümü ilçenin girişinde bulunan Bozkurt yazısı önünde ant içerek birliklerine dönmeye başladı.

VATANDAŞLAR ALKIŞLARLA DESTEK VERDİ

Kastamonu 5. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görevli komandoların yüksek sesle söylediği komando andına çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

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