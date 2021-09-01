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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.09.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Kahramanlar Bozkurt'tan böyle uğurlandı! Vatandaşlar alkışlarla destek verdi

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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görev yapan komandoların bir bölümü ant içerek bölgeden ayrıldı. Yüzlerce komando, ev ve dükkanların temizlenmesi ile eşyaların taşınması gibi görevleri başarıyla yerine getirdi.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı.

Sel felaketinin ardından bölgeye sevk edilen yüzlerce komando, ev ve dükkanların temizlenmesinden eşyaların taşınmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getirdi.

Kahramanlar Bozkurttan böyle uğurlandı Vatandaşlar alkışlarla destek verdi

Görevlerini tamamlayan komandoların bir bölümü ilçenin girişinde bulunan Bozkurt yazısı önünde ant içerek birliklerine dönmeye başladı.

Bozkurt Belediye Başkanı Yanıkın selden son anda kurtulduğu görüntüler ortaya çıktı
Bozkurt Belediye Başkanı Yanık'ın selden son anda kurtulduğu görüntüler ortaya çıktı

VATANDAŞLAR ALKIŞLARLA DESTEK VERDİ 

Kastamonu 5. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görevli komandoların yüksek sesle söylediği komando andına çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Kahramanlar Bozkurttan böyle uğurlandı Vatandaşlar alkışlarla destek verdi

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