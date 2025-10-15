Kahraman... Son anda yukarıya çekti

×
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 07:00

Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı tramvay istasyonundaki güvenlik görevlisi Ayhan Akış, tramvayın geldiğini görmeyen, kulağındaki kulaklık yüzünden vatmanın çaldığı kornayı da duymayarak önüne atlayan kadını son anda ezilmekten kurtardı. Şoka giren kadın önce özür diledi, sonra kahramana teşekkür etti.

KAYSERİ’de dün bir güvenlik görevlisi bir kadını tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı. Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı tramvay istasyonunda meydana geldi. İstasyona yanaşmakta olan tramvayı görmeyen bir kadın karşıya geçmek istedi. Kadını fark eden vatman Enes Demir, uzun uzun kornaya bassa da kulağında kulaklık olan yolcu hiçbir şey duymadı. Bu sırada devreye güvenlik görevlisi Ayhan Akış girdi. Kadını kolundan tuttuğu gibi tekrar durağa çekti ve ikisi birden yere düştü. şoka giren kadın yolcu önce “Özür dilerim abi” dedi, sonra da kahraman güvenlik görevlisi Akış’a teşekkür etti.

Ayhan Akış

‘TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi şirketi Ulaşım A.Ş., “Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkatli davranışı için teşekkür ediyoruz. Lütfen yaya geçitlerini kullanın. Karşıya geçerken iki yönü de kontrol edin” ifadelerine yer verdi. Belediyenin olayı anlatan sosyal medya paylaşımının altına Kayserililerin “Güvenlik görevlisini ödüllendirin” mesajları yağdırdığı görüldü.

Güvenlik görevlisi Akış ise “Anlık yapılması gerekeni yapıyorsunuz. Olaydan sonra ayağa kaldırdık, kendisini iyi hissettiğini söyledi ve o şekilde uğurladık” diye konuştu.    

 

