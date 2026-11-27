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24 Kasım akşamı AS-532 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ şehit oldu.

Şehitlerin cenazeleri dün Eskişehir 1’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlenen uğurlama töreniyle memleketlerine gönderildi. Törende şehit yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

BABAYA VEDA

Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl’ün cenazesi Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi’ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı mahalle mezarlığına götürüldü. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, milletvekilleri, askeri erkân, şehidin babası İbrahim Çöl, annesi Şerife Çöl, eşi Aynur Çöl, çocukları İbrahim Kağan Çöl ve Masal Çöl, binbaşı kardeşi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl’ün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. 2 çocuk babası Çöl’ün kuzeni İbrahim Çöl’ün de 33 yıl önce Ağrı’da şehit olduğu öğrenildi.

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AĞABEYE GÖZYAŞI

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut’un (33) naaşı askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na götürüldü. Karşılama törenine şehidin babası Kadir ve annesi Hülya Karabulut, eski eşi Seda Bayraktar, çocukları Yiğit Efe (6) ve Eliz Ece (3) de katıldı. Şehidin kardeşi Zeliha Çetin, bir süre ağabeyinin fotoğrafını taşıdı. Cenaze töreninin ardından Karabulut’un naaşı Kangal ilçesindeki Alacahan köyünde düzenlenen törenle köy mezarlığına defnedildi.

EVLADA AĞIT

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan’ın (41) naaşı Kayseri Melikgazi’deki babaevinin önüne götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Erarslan için Kalemkırdı Camisi’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Şehidin eşi Tuğba ve çocukları, annesi Fatma Nursen, babası Ertuğrul Erarslan ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Erarslan’ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.

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YENİ EVLENMİŞTİ

Şehit Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ için Antalya Uncalı Kent Mezarlığı Camisi’nde tören düzenlendi. İkindi vaktindeki cenaze töreninde Gürdağ’ın annesi Naime, babası Süleyman ve yeni evlendiği eşi Alaksandra Gürdağ, gözyaşı döktü. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Gürdağ’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Antalya Garnizon Şehitliği’ne defnedildi.

DENİZLİ BUGÜN UĞURLAYACAK

Şehit Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan ise bugün Denizli’de son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit Demirhan’ın cenazesi, Sarayköy’de öğlende düzenlenecek törenin ardından Hasköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.