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Kahraman Proteo’nun adı Kocaeli’de yaşatılacak

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#Meksika#Proteo#Kocaeli
Kahraman Proteo’nun adı Kocaeli’de yaşatılacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 07:00

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük yıkıma sebep olmuştu.

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Depremlerin ardından enkaz altındaki vatandaşları sağ kurtarmak için adeta zamana karşı verilen yarışa destek olmak amacıyla dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri Türkiye’ye gönderilmişti. Meksika’dan yola çıkarak, Türkiye’ye ulaşan 10 kişilik kurtarma ekibinin bir parçası olan Proteo adlı köpek ise birçok cana umut olmuştu. Kahraman köpek, arama kurtarma çalışmaları esnasında hayatını kaybetmişti.

BARINAĞA ADI VERİLDİ

Kocaeli’de Başiskele Belediyesi anlamlı bir karara imza attı. Kısa süre önce yapımı tamamlanan sokak hayvanlarının tedavi, bakım, beslenme ve rehabilitasyonu gibi daha birçok ihtiyacının karşılanacağı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne kahraman köpeğin ismi verildi. Sepetlipınar Mahallesi’nde hizmet veren yaklaşık 6 bin 100 metrekare alan üzerine kurulan bakımevi 164 metrekare idari bina, 435 metrekare barınaklardan oluşuyor. 

 

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#Meksika#Proteo#Kocaeli

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