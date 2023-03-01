Kahraman patiler

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 100 arama kurtarma timi ile katıldığı çalışmalarda 326 kişiyi enkaz altından kurtaran Mehmetçik’i tebrik etti. Antakya’daki çalışmaları inceleyen Akar, depremin hemen ardından zorlu hava şartları ve ulaşım koşullarına rağmen Hatay’a gelerek hemen arama kurtarma çalışmalarına başlayan Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu’nu ziyaretinde, “Büyük fedakârlık ve kahramanlık gösterdiniz. Tüm zorluklara rağmen ilk andan itibaren halkımızın yanına koştunuz. Alınlarınızdan öpüyor, sizleri kutluyorum. Acımız büyük, bu yarayı milletçe hep beraber saracağımıza inanıyorum. Asker sivil herkes omuz omuza gerekeni yaptı, yapacak” dedi.