Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kahraman patiler

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#Arama Kurtarma#Arama Kurtarma Köpekleri
Kahraman patiler
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 07:00

Arama kurtarma çalışmalarında askere köpekler de destek verdi. Akar, enkaz altındaki 19 kişiyi tespit eden ‘Pamel’ ve ‘Pazı’ başta olmak üzere taburdaki arama kurtarma köpekleriyle yakından ilgilendi.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 100 arama kurtarma timi ile katıldığı çalışmalarda 326 kişiyi enkaz altından kurtaran Mehmetçik’i tebrik etti. Antakya’daki çalışmaları inceleyen Akar, depremin hemen ardından zorlu hava şartları ve ulaşım koşullarına rağmen Hatay’a gelerek hemen arama kurtarma çalışmalarına başlayan Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu’nu ziyaretinde, “Büyük fedakârlık ve kahramanlık gösterdiniz. Tüm zorluklara rağmen ilk andan itibaren halkımızın yanına koştunuz. Alınlarınızdan öpüyor, sizleri kutluyorum. Acımız büyük, bu yarayı milletçe hep beraber saracağımıza inanıyorum. Asker sivil herkes omuz omuza gerekeni yaptı, yapacak” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hulusi Akar#Arama Kurtarma#Arama Kurtarma Köpekleri

BAKMADAN GEÇME!

CIAin belgeleri bile açıklanıyor, onlarınkiler açıklanmıyor Dünyayı ayağa kaldıran raporun arkasındaki ekip Z Division

CIA'in belgeleri bile açıklanıyor, onlarınkiler açıklanmıyor! Dünyayı ayağa kaldıran raporun arkasındaki ekip Z Division

#COVID-19
Türkiyenin gündemi bina güvenliği... Depreme dayanıklılık testi yaptırmak için doğru firma nasıl seçilir Bu belgeleri mutlaka isteyin

Türkiye'nin gündemi bina güvenliği... Depreme dayanıklılık testi yaptırmak için doğru firma nasıl seçilir? 'Bu belgeleri mutlaka isteyin'

#Deprem
Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşının yarattığı 8 etki

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı 8 etki

#Ukrayna-Rusya Savaşı