Kahraman öğretmen: Ölen gebe kedinin yavrularını kurtardı

BURSA’da İnegöl Belediyesi’ne ait Beşinci Mevsim Kültür Merkezi’nin önünde bir kedi, sokak köpeğinin saldırısında öldü. Olayı gören güvenlik görevlileri, merkezde el sanatları öğretmenliği yapan hayvansever Ümmühan Özdemir Sivas’a haber verdi. Sivas, ölen kedinin gebe olduğunu fark edince acil müdahale etti.

KALP MASAJI YAPTI

Merkezin atölyesinde mesai arkadaşlarının yardımı ile ölen kedinin karnını açan Sivas, 3 yavruyu çıkartarak her birine kalp masajı yaptı. 10 dakikalık müdahale ile kurtulan yavrular için daha sonra belediyeye ait Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne haber verildi. Kediler koruma altına alındı. Yavruların kurtarılması kameralara yansıdı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ümmühan Özdemir Sivas’ı makamında kabul ederek duyarlı davranışı için teşekkür etti.

TECRÜBELİYMİŞ

Sivas, “Bu aslında benim ilk kez yaptığım bir şey değil. Çocukluğumdan beri çok kedi köpek kurtardım. Çiftlikte yaşıyorum. Bulunduğum ortam gereği hayvan doğurtma işlemlerini zaten yapıyoruz. Çocukluğumdan beri hayvanlara meraklıydım” dedi.

‘YİNE OLSA YİNE YAPARIM’

Ölen kediye kendisinin baktığını ve yavrularını kurtarmak için acil bir karar aldığını belirten Sivas, o anları şöyle anlattı: “Sokak köpeği, bizim baktığımız kediyi parçalayıp öldürdü. Hayvanın hamile olduğunu biliyorduk. Arkadaşlar ‘Hocam böyle bir olay var, gel bak istersen’ dedi. Baktığımda kedi ölmüştü zaten. Köpek, kediyi boğmuştu. Acil bir karar verilmesi gerekiyordu. İçindeki yavrular canlıydı, her an ölebilirlerdi. Ne kadar doğru bir karar bilmiyorum ama o an için olması gereken bir karardı. Karnının açılıp yavruların alınması gerekiyordu. Acil bir kararla hayvanı yukarıya çıkardım. Sınıfta bulunan, ders içerisinde kullandığım materyallerle karnını açmak zorunda kaldım. Kedi zaten ölüydü. Yavrular da ölüydü. Kalp masajıyla hayata döndürdük. O an acil bir karar vermeseydim, yavruları da kaybedecektim. Şu an yavrular yaşıyor. Bir daha aynı olaya şahit olsam kesinlikle yine yaparım.”