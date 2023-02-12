Kahraman 'Of'lular: Tesisatçı, hurdacı ve inşaat ustalı kurtarma ekibi

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DEPREMİN en büyük gücüyle vurduğu kentlerden biri Adıyaman. Her mahallede, her sokakta yıkılan, devrilen ve ağır hasar gören binalar var. Yıkım büyük, acı tarif edilemez. Çoğu binaya ilk iki gün profesyonel arama-kurtarma ekipleri ulaşamadı. Sağ kalanlar enkazlardan gelen sesleri duyuyor ama onları çekip alamıyordu. Perşembe günü İskenderun’dan Adıyaman’a geçmiştik. Yıkımın büyüklüğünü görmek için Adıyaman’ın mahallelerini dolaşmaya başladığımızda karanlığın içinde canını dişine takarak çalışan bir ekip gördük. Binanın tam ortasından tünel açmış ses aldıkları alana doğru ilerliyorlardı.

Emre ESER ve Taylan Özgür DİL Adıyaman'dan bildiriyor...



KENDİ ALETLERİNİ GETİRDİLER



Onların çalışmalarını izlemeye başladık. Çok seri ve sanki bir profesyonel ekip gibi aletlerle enkazda çalışıyorlardı. O ekip Oflu muhtar Coşkun Ayyıldız’ın tesisatçı, inşaatçı ve sanayide çalışan ustalardan kurduğu 20 kişilik gönüllü takımıydı. Depremin haberini alır almaz hızla organize oldular. Kendi hilti, demir kesme makası, ışıkları vardı. Hatta tesisatçılarının burada hayat kurtaracak termal kamerası vardı. Ellerinde olmayanları da Of halkından temin ettiler. Aynı zamanda off-road tutkuları olduğu için pikapları, çadırları ve kamp malzemeleri bulunuyordu.





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Oflu ekibe Adıyaman’da dahil olan Samsunlu hurdacı Ali, büyük bir cesaret göstererek 7-8 metrelik tüneller

açılmasında öncülük etti. Aynı zamanda defineci de olan Ali, Oflu ekibi yönlendirerek süreci hızlandırdı.



3 ÇOCUĞA HAYAT VERDİLER



Gelir gelmez valiliğe gidip nerede ihtiyaç olduğunu öğrendiler. Daha sonra ihtiyaç olan binalarda ekiplere destek verip çok sayıda kişiyi onlarla beraber kurtardılar. Aşiyankent Apartmanı’nında kimsenin olmadığını duyunca hemen oraya geçtiler. Hızla kazmaya başladılar. Binanın tam ortasından bir tünelle ilerlediler. O enkazdan 14 yaşındaki Abdulkadir ve 10 yaşındaki Elif Sare Zincirkıran kardeşleri çıkardılar. Oradan çıkıp 4 yaşındaki Melike’ye koştular. Melike’yi de sağ salim gün ışığına kavuşturdular.





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ELİF İÇİN FENERBAHÇELİ OLDULAR

Oflu ekip, erkek kardeşi ile birlikte enkazdan çıkardığı 8 yaşındaki Elif Sare Zincirkıran’a kurtarma çalışmaları sırasında hangi takımı tuttuğunu sordu. Elif’in “Fenerbahçeliyim” yanıtının üzerine ekip “Ben de bugün Fenerbahçeli oldum” yanıtı verdi. Bu anlara ait video sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı. Trabzonspor ve Fenerbahçe kulüpleri de görüntüleri resmi Twitter hesaplarından yayınladı. Fenerbahçe paylaşımında, “Seninle, seni kurtaran kahraman muhtarımız ve ekibiyle birlikte Şükrü Saracoğlu’nda maç izleyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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TIKANIK BORULAR İÇİNDİ HAYAT KURTARDI

Oflu gönüllülere yanlarındaki tesisatçının getirdiği tıkanık boruları açmak için kullanılan termal kamera ve ses cihazı büyük bir katlı sağladı. Onlar kendi aletleri ile ilerlerken zaman zaman profesyonel ekiplerden de destek aldılar. Bu kimi zaman DHMİ oldu kimi zaman İspanyollar. DHMİ üstün teçhizatı ile İspanyollar ise yetenek ve hassas köpekleri ile onlara katkı sundular.

DAHA İYİ EKİPMANLAR ALACAĞIZ

Adıyaman’a girmeden önce nasıl çalışacaklarını planladıklarını söyleyen Çoruk köyü muhtarı Coşkun Ayyıldız, “Şehre girince neye uğradığımızı şaşırdık. Cehennem gibiydi. Her sokak yerle bir olmuştu. Hemen valiliğe oradan da üstümüzü bile giyinemeden enkazlara koştuk. Çoğu yerde profesyonel ekiplerle çok sayıda kişiyi dışarı sağ çıkardık. Kendi başımıza ise 3 çocuğa hayat verdik. Bir ailenin bütünlüğünü korumasını sağladık. Bu acının içinde bundan daha güzel bir duygu olabilir mi?” dedi.



KIZIMI KURTARMIŞ GİBİ SEVİNDİM



Canlı çıkarılanlar dışında çok sayıda vefat eden vatandaşın cenazesini de ailesine teslim ettiklerini anlatan Ayyıldız, “Maalesef çok fazla kaybımız var. İnsanlar ölü de olsa sevdiklerini enkazın altında görmeye dayanamıyor. Onları çıkarıp teslim ettik. Çocuk cenazelerini çıkarırken çok üzüldük. Daha sonra kızım aradı. Açtım ama konuşamadım sadece ağladım. Kızım da 9 yaşında, aynı yaştalar. İşte insan bu acılara dayanamıyor. Kendi kızımı kurtarmış gibi sevindim” ifadelerini kullandı.

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* Enkazdan kurtarılan Elif ve Abdulkadir’in babası Oflu gönüllülerin lideri Coşkun Ayyıldız’a teşekkür ederken.

Artık daha profesyonel bir ekip kuracaklarını dile getiren Ayyıldız, “Ekipte doktor eksik onu da tamamlayacağız. Daha iyi termal kameralar ve dinleme cihazı alacağız. Siparişini verdik. Ekipmanlarımızı afette çalışmaya uygun hale getireceğiz. Burada madencilerle de beraber çalıştık. Onlar gerçek kahramanlar. Uluslararası ekipleri gördük. Keşke bizim ülkemizin ekipleri de o kadar koordineli olabilse. O zaman daha az insan ölür” dedi.